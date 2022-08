Fumata bianca nel centrodestra Sicilia | Miccichè Schifani migliore candidato '

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) Palermo, 13 ago. (Adnkronos) -nelin. Dopo giorni di polemiche e nomi bruciati, giorno dopo giorno. "Per Forza Italia la candidatura di Renatoè lacandidatura possibile per la Presidenza della Regionena, quindi accettiamo volentieri la proposta di Fdi". Ad annunciarlo all'Adnkronos è il Presidente dell'Assemblea regionalena, Gianfranco, coordinatore di Fi in. Ieri Fratelli d'Italia ha proposto, a sorpresa, il nome dell'ex Presidente del Senato Renatoalla Presidenza. E in tanti hanno atteso per tutto il pomeriggio il via libera da Forza Italia, che non è mai arrivato. Mentre ...