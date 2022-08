(Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) –nelin. Dopo giorni di polemiche e nomi bruciati, giorno dopo giorno. “Per Forza Italia la candidatura di Renatoè lacandidatura possibile per la Presidenza della Regionena, quindi accettiamo volentieri la proposta di Fdi”. Ad annunciarlo all’Adnkronos è il Presidente dell’Assemblea regionalena, Gianfranco, coordinatore di Fi in. Ieri Fratelli d’Italia ha proposto, a sorpresa, il nome dell’ex Presidente del Senato Renatoa candidato alla Presidenza. E in tanti hanno atteso per tutto il pomeriggio il via libera da Forza Italia, che non è mai arrivato. Mentre parole di consenso sono arrivate ...

GiovaAlbanese : #Fagioli e la #Juventus a un passo dal prolungamento fino al 2026: ieri incontro proficuo con gli agenti alla Conti… - marcoconterio : ?????? Nicolò Rovella sempre più vicino al #Monza. Trattativa in prestito secco con la #Juventus e fumata bianca vicina. @TuttoMercatoWeb - Gazzetta_it : Fagioli vede la fumata bianca: rinnovo con la Juve fino al 2026, accordo a un passo - LiveSicilia : Nel centrodestra fumata bianca su Schifani, c’è l’ok di Miccichè - lifestyleblogit : Fumata bianca nel centrodestra Sicilia, Miccichè 'Schifani migliore candidato'' - -

Adnkronos

La settimana prossima potrebbe arrivare latanto attesa e Ivan Juric potrà finalmente iniziare a lavorare con il nuovo centrale titolare di difesa destinata a prendere il posto lasciato ...Palermo, 13 ago. "nel centrodestra in Sicilia. Dopo giorni di polemiche e nomi bruciati, giorno dopo giorno. "Per Forza Italia la candidatura di Renato Schifani è la migliore candidatura possibile per la ... Fumata bianca nel centrodestra Sicilia, Miccichè "Schifani migliore candidato"' Fumata bianca per la guardia USA in casa reatina, arriva l'ex giocatore di Heidelberg in Germania, protagonista in BBL ...Fumata bianca nel centrodestra in Sicilia. Dopo giorni di polemiche e nomi bruciati, giorno dopo giorno. “Per Forza Italia la candidatura di Renato Schifani è la migliore candidatura possibile per la ...