Frode fiscale, Trump Organization rinviata a giudizio (Di sabato 13 agosto 2022) Nel giorno in cui si è appreso che Donald Trump è indagato per spionaggio per i documenti top secret trasferiti a Mar a Lago, da New York arriva la notizia che un giudice ha deciso che può andare a processo il caso intentato dalla procura distrettuale di Manhattan contro la Trump Organization e il suo ex Chief Financial Officer Allen Weisselberg. Nel caso della procura federale, che è autonomo rispetto a quello civile, sempre per Frode fiscale, della procuratrice Letitia James di fronte alla quale Trump nei giorni scorsi ha invocato il quinto emendamento per non rispondere all’interrogatorio, Weisselberg è accusato di aver evaso circa 2 milioni di dollari di tasse in oltre un decennio, ricevendo compensi in modo indiretto nell’ambito di un sistema teso ad arricchire i dirigenti della ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 13 agosto 2022) Nel giorno in cui si è appreso che Donaldè indagato per spionaggio per i documenti top secret trasferiti a Mar a Lago, da New York arriva la notizia che un giudice ha deciso che può andare a processo il caso intentato dalla procura distrettuale di Manhattan contro lae il suo ex Chief Financial Officer Allen Weisselberg. Nel caso della procura federale, che è autonomo rispetto a quello civile, sempre per, della procuratrice Letitia James di fronte alla qualenei giorni scorsi ha invocato il quinto emendamento per non rispondere all’interrogatorio, Weisselberg è accusato di aver evaso circa 2 milioni di dollari di tasse in oltre un decennio, ricevendo compensi in modo indiretto nell’ambito di un sistema teso ad arricchire i dirigenti della ...

Trump indagato per spionaggio dall'Fbi, il tycoon: "Era tutto declassificato"
...la notizia che la Trump Organization e il suo direttore finanziario di lunga data Allen Weisselberg - come riporta l'agenzia Bloomberg - andranno a processo il 24 ottobre in un caso di frode fiscale, ...

Perché Trump è indagato per spionaggio (e cosa rischia)
Nonostante le diverse inchieste giudiziarie nei suoi confronti, Capitol Hill e frode fiscale, l'ex presidente vorrebbe tornare a correre per le elezioni del 2024, e se dovesse essere escluso non ...