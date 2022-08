Frederick Barclay, il miliardario si è reso nullatenente e ora rischia il carcere: o dà 100 milioni all’ex moglie entro tre mesi o finisce in cella (Di sabato 13 agosto 2022) miliardario al verde? Sì, tanto da lasciare l’ex moglie senza il becco di un quattrino. Sir Frederick Barclay, 88 anni e un patrimonio di 7 miliardi di sterline, si è spogliato di tutto. Non dei vestiti, come San Francesco. Ma di tutti i beni. Ora però: o trova in tre mesi 100 milioni che deve alla sua ex moglie, Hiroko, o finisce in gattabuia. Barclay è l’esempio vivente della figura retorica dell’ossimoro. Una contraddizione in termini. Come “ghiaccio bollente” o “caos calmo”. L’eccentrico uomo d’affari britannico è infatti un “miliardario nullatenente”. Non ha a Londra nessuna proprietà e nemmeno un conto in banca. Neppure per le spesucce, quelle poche migliaia di euro quotidiane, alla Lapo Elkann ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022)al verde? Sì, tanto da lasciare l’exsenza il becco di un quattrino. Sir, 88 anni e un patrimonio di 7 miliardi di sterline, si è spogliato di tutto. Non dei vestiti, come San Francesco. Ma di tutti i beni. Ora però: o trova in tre100che deve alla sua ex, Hiroko, oin gattabuia.è l’esempio vivente della figura retorica dell’ossimoro. Una contraddizione in termini. Come “ghiaccio bollente” o “caos calmo”. L’eccentrico uomo d’affari britannico è infatti un “”. Non ha a Londra nessuna proprietà e nemmeno un conto in banca. Neppure per le spesucce, quelle poche migliaia di euro quotidiane, alla Lapo Elkann ...

