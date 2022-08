Franco Battiato annullò tutto per salvare la natura: il gesto ha fatto la storia (Di sabato 13 agosto 2022) Non tutti sanno che molti anni fa Franco Battiato decise di mettere da parte i suoi interessi ed annullare un suo concerto. Un gesto che fece scalpore e che oggi è stato ricordato come uno dei più importanti insegnamenti. Diverse generazioni di artisti hanno vissuto la loro vita e sono cresciute in un’Era di cambiamenti climatici senza precedenti. Non sorprende che molti di loro hanno a cuore l’ambiente e la natura, soprattutto per via del surriscaldamento globale che attanaglia molti attivisti. Il problema della preservazione della natura stava a cuore anche 40 anni fa, quando il cantautore siciliano prese una scelta storica. fonte foto: AnsaGli artisti hanno sempre trovato ispirazione creativa dai tempi in cui vivono. E i tempi, per citare Bob Dylan, stanno ... Leggi su chenews (Di sabato 13 agosto 2022) Non tutti sanno che molti anni fadecise di mettere da parte i suoi interessi ed annullare un suo concerto. Unche fece scalpore e che oggi è stato ricordato come uno dei più importanti insegnamenti. Diverse generazioni di artisti hanno vissuto la loro vita e sono cresciute in un’Era di cambiamenti climatici senza precedenti. Non sorprende che molti di loro hanno a cuore l’ambiente e la, sopratper via del surriscaldamento globale che attanaglia molti attivisti. Il problema della preservazione dellastava a cuore anche 40 anni fa, quando il cantautore siciliano prese una scelta storica. fonte foto: AnsaGli artisti hanno sempre trovato ispirazione creativa dai tempi in cui vivono. E i tempi, per citare Bob Dylan, stanno ...

