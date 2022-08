Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci confessioni piccanti: quante volte fanno l’amore e quanto dura (Di sabato 13 agosto 2022) In queste ore, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno rilasciato un’intervista in cui hanno parlato di alcune faccende molto intime. Nello specifico, i due hanno fatto delle confessioni sulla loro vita provata e sessuale. Tra i vari argomenti trattati, entrambi hanno rivelato il numero di volte in cui sono soliti avere rapporti e, inoltre, hanno L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 13 agosto 2022) In queste ore,hanno rilasciato un’intervista in cui hanno parlato di alcune faccende molto intime. Nello specifico, i due hanno fatto dellesulla loro vita provata e sessuale. Tra i vari argomenti trattati, entrambi hanno rivelato il numero diin cui sono soliti avere rapporti e, inoltre, hanno L'articolo proviene da KontroKultura.

GossipItalia3 : Francesco Chiofalo e il segreto hot per tenersi in forma: “Fare l’amore 20 minuti al giorno” #gossipitalianews - ParliamoDiNews : Francesco Chiofalo e il segreto hot per tenersi in forma: “Fare l’amore 20 minuti al giorno” - Gossip Italia News… - RegalinoV : Francesco Chiofalo e il segreto hot per tenersi in forma: “Fare l’amore 20 minuti al giorno”… - redazionerumors : Francesco Chiofalo svela il segreto per far funzionare la coppia che forma da tempo con Drusilla Gucci. Per il futu… - infoitcultura : Francesco Chiofalo e Drusilla: “Facciamo l’amore venti minuti al giorno” -