Formula E - ePrix Seoul: Evans domina, Vandoorne solo settimo (Di sabato 13 agosto 2022) Mitch Evans ha vinto l'ePrix di Seoul, prima delle due gare di questo fine settimana in Corea del Sud. Il pilota della Jaguar ha tagliato per primo il traguardo davanti alla Mahindra di Oliver Rowland e la Venturi di Lucas Di Grassi. Evans perfetto. La consegna del titolo è rimandata a domani, perché Mitch Evans è riuscito a fare il miglior risultato possibile per rimanere ancora attaccato alla speranza di poter contendere il titolo a Stoffel Vandoorne. Evans ha fatto una gara di grande determinazione: al primo giro, sull'asfalto bagnato, ha rischiato e si è preso la prima posizione, andando poi a imporre il suo ritmo. Adesso è il neozelandese l'unico a poter togliere alla Mercedes di Vandoorne la soddisfazione della vittoria finale. Tuttavia, il belga ... Leggi su quattroruote (Di sabato 13 agosto 2022) Mitchha vinto l'di, prima delle due gare di questo fine settimana in Corea del Sud. Il pilota della Jaguar ha tagliato per primo il traguardo davanti alla Mahindra di Oliver Rowland e la Venturi di Lucas Di Grassi.perfetto. La consegna del titolo è rimandata a domani, perché Mitchè riuscito a fare il miglior risultato possibile per rimanere ancora attaccato alla speranza di poter contendere il titolo a Stoffelha fatto una gara di grande determinazione: al primo giro, sull'asfalto bagnato, ha rischiato e si è preso la prima posizione, andando poi a imporre il suo ritmo. Adesso è il neozelandese l'unico a poter togliere alla Mercedes dila soddisfazione della vittoria finale. Tuttavia, il belga ...

DanieleFassina : RT @P300it: Formula E | Seoul ePrix #1 2022: bandiera rossa per incidente nel 1° giro, otto monoposto coinvolte, piloti ok ? di Alessandro… - FTraiettoria : Evans vince il Seoul E-Prix, ma Vandoorne è ad un passo dal mondiale. Scritto da Alfredo Cirelli - GinoGiacobbe : RT @P300it: Formula E | Seoul ePrix #1 2022: bandiera rossa per incidente nel 1° giro, otto monoposto coinvolte, piloti ok ? di Alessandro… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #FormulaE: #Halo decisivo nell'incidente al via a Seul - FormulaPassion : #FormulaE: #Halo decisivo nell'incidente al via a Seul -