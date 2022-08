Formula E, E-Prix Seoul: maxi incidente sul bagnato, otto piloti coinvolti e bandiera rossa (VIDEO) (Di sabato 13 agosto 2022) Pronti-via e subito succede di tutto nell’E-Prix di Seoul, quindicesimo round del mondiale di Formula E 2022. Gara potenzialmente decisiva nella lotta mondiale tra Stoffel Vandoorne, Mitch Evans e Edoardo Mortara, e proprio l’australiano trova uno grande spunto allo spegnimento dei semafori, prendendosi la testa della corsa. Ma subito l’attenzione ricade nelle retrovie, perché a causa dell’acquaplaning in curva 19 si scatena un maxi incidente: otto i piloti coinvolti, con De Vries che addirittura finisce sotto la vettura di Buemi. Oltre ai due, coinvolti anche Nato, Ticktum, Cassidy, Turvey, Lotterer e Askew. Fortunatamente tutti i piloti sono rimasti illesi, date anche le basse velocità con cui si ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Pronti-via e subito succede di tutto nell’E-di, quindicesimo round del mondiale diE 2022. Gara potenzialmente decisiva nella lotta mondiale tra Stoffel Vandoorne, Mitch Evans e Edoardo Mortara, e proprio l’australiano trova uno grande spunto allo spegnimento dei semafori, prendendosi la testa della corsa. Ma subito l’attenzione ricade nelle retrovie, perché a causa dell’acquaplaning in curva 19 si scatena un, con De Vries che addirittura finisce sla vettura di Buemi. Oltre ai due,anche Nato, Ticktum, Cassidy, Turvey, Lotterer e Askew. Fortunatamente tutti isono rimasti illesi, date anche le basse velocità con cui si ...

