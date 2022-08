Fonti ucraine | «Il comando dell’esercito russo ha lasciato Cherson»

(Di sabato 13 agosto 2022) La notizia è stata pubblicata dalla testata ucraina The Kyiv Independent e riprende una dichiarazione di Vitaly Kim, governatore ucraino dell’Oblast di Mykolaiv. Secondo Kim ilavrebbela città diper trasferirsi sulla sponda opposta del Dnipro, il fiume che passa accanto alla città ucraina. Se la notizia fosse confermata, avrebbe un’importanza anche simbolica:è stata la prima metropoli ad essere conquistata dai russi e negli ultimi giorni l’esercito ucraino aveva avviato una serie di azioni militari per riprendere la città. A fine luglio le truppe di Kiev avevano distrutto un ponte diper tagliare le vie di comunicazione dei russi, l’azione era stata rivendicata anche da Mykhailo Podoliak, consigliere di ...

Se per gli ucraini sembra ancora complicato colpire direttamente ledi fuoco russe, i loro ... iniziano ad avere sempre più seri problemi nel sud, nell'oblast di Kherson, dove le forze...Secondo alcunemilitari, dopo avere compromesso le linee di rifornimento dalla Crimea, in ... le forzepotrebbero optare per una controffensiva lenta, logorando le linee russe. Nella ... 'Le forze alleate delle repubbliche del Donbass e dell'esercito russo hanno completamente liberato l'insediamento di Peski nella Repubblica popolare di Donetsk (DPR)', è quanto ha riferito sabato il p ...