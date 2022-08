Fiorentina-Cremonese, Italiano: “Convinti del lavoro fatto, ma sarà il campo a parlare” (Di sabato 13 agosto 2022) “Ogni anno si ricomincia da zero, nel calcio bisogna dimostrare giorno dopo giorno. Comincia una nuova esperienza che ho voluto e cercato, sono arrivato qui per giocarmi il sogno delle coppe ed ora lo coltivo. Questa piazza merita palcoscenici importanti e io non mollo un minuto. È una bella sfida anche per me. Siamo tutti convinto di aver fatto un bel lavoro, ma sarà il campo a parlare e dare le sentenze“. Queste le parole di Vincenzo Italiano nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Cremonese, valida per la prima giornata di Serie A. E nonostante sulla carta si parta da zero, il tecnico dei Viola riconosce l’importanza della continuità con il lavoro della passata stagione: “Abbiamo qualcosa in più rispetto allo scorso ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) “Ogni anno si ricomincia da zero, nel calcio bisogna dimostrare giorno dopo giorno. Comincia una nuova esperienza che ho voluto e cercato, sono arrivato qui per giocarmi il sogno delle coppe ed ora lo coltivo. Questa piazza merita palcoscenici importanti e io non mollo un minuto. È una bella sfida anche per me. Siamo tutti convinto di averun bel, maile dare le sentenze“. Queste le parole di Vincenzonella conferenza stampa alla vigilia di, valida per la prima giornata di Serie A. E nonostante sulla carta si parta da zero, il tecnico dei Viola riconosce l’importanza della continuità con ildella passata stagione: “Abbiamo qualcosa in più rispetto allo scorso ...

