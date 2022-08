“Fidanzata da anni”. Maria Chiara Giannetta, colpo di scena. Svelato il nome del suo lui (famoso) (Di sabato 13 agosto 2022) Maria Chiara Giannetta è finalmente uscita allo scoperto. Dopo essere stata pressata a lungo, ha ora detto tutto sulla sua vita privata e ha annunciato ufficialmente di essere impegnata. Il suo fidanzato sta insieme a lei da ormai cinque anni, ma per tutto questo tempo ha preferito tenerlo top secret. Intervistata da Vanity Fair, ha rotto definitivamente il silenzio intorno a questa sorta di telenovela personale e ha anche rivelato il nome e il cognome dell’uomo che le ha fatto perdere la testa. Tante erano state le voci uscite sul conto di Maria Chiara Giannetta, che avevano anche coinvolto il collega Maurizio Lastrico. Invece possiamo già dirvi che quest’ultimo non c’entra proprio nulla, ma c’è un altro nel suo cuore. Il fidanzato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 agosto 2022)è finalmente uscita allo scoperto. Dopo essere stata pressata a lungo, ha ora detto tutto sulla sua vita privata e ha annunciato ufficialmente di essere impegnata. Il suo fidanzato sta insieme a lei da ormai cinque, ma per tutto questo tempo ha preferito tenerlo top secret. Intervistata da Vanity Fair, ha rotto definitivamente il silenzio intorno a questa sorta di telenovela personale e ha anche rivelato ile il cogdell’uomo che le ha fatto perdere la testa. Tante erano state le voci uscite sul conto di, che avevano anche coinvolto il collega Maurizio Lastrico. Invece possiamo già dirvi che quest’ultimo non c’entra proprio nulla, ma c’è un altro nel suo cuore. Il fidanzato ...

