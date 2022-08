Festa del Cinema Sotto le Stelle, cinema e musica al Castello Colonna di Genazzano (Di sabato 13 agosto 2022) ‘Festa del cinema Sotto le Stelle’, si è chiusa ieri la rassegna di eventi d’estate, tra cinema e musica, del Museo Atelier presso lo splendido Castello Colonna di Genazzano, alla presenza di star del cinema e del pubblico intervenuto. Simone De Bianchi Festa del cinema Sotto le Stelle, l’evento al Castello Colonna L’iniziativa è stata curata da Davide Fontana, Presidente Ueci Roma Capitale ed Area Metropolitana, con la direzione artistica di Francesca Piggianelli, Presidente dell’Associazione Culturale Romarteventi ed il supporto del Comune di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 agosto 2022) ‘delle’, si è chiusa ieri la rassegna di eventi d’estate, tra, del Museo Atelier presso lo splendidodi, alla presenza di star dele del pubblico intervenuto. Simone De Bianchidelle, l’evento alL’iniziativa è stata curata da Davide Fontana, Presidente Ueci Roma Capitale ed Area Metropolitana, con la direzione artistica di Francesca Piggianelli, Presidente dell’Associazione Culturale Romarteventi ed il supporto del Comune di ...

