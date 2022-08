Ferragosto | La mitica ricetta di SORA LELLA | tradizioni e manifestazioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 13 agosto 2022), Feriea Augusti, il riposo dell’Imperatore, l’assunzione della Madonna in Cielo, le sagre, le processioni, il pranzo, le scampagnate: quanti significati evoca una sola parola. Chi tra noi ha ricordi vividi del percorso scolastico, vola con la mente all’antica Roma. Siamo nel 18 a.C. e Ottabviano Augusto istituisce un periodo di riposo proprio nei giorni centrali del mese a lui dedicato. Il popolo era invitato a sospendere ogni attività in corso per godersi le spettacolari corse dei cavalli. Per le vie, asini, buoi, animali domestici, passeggiavano addobbati di fiori freschi e ghirlande di spighe di grano. L’ispirazione, però, arriva da lontano e trae spunto dalle Consualia, feste pagane tributate a Conso, il dio della terra. In suo onore, come ringraziamento per i raccolti abbondanti, si ballava, si cantava, si banchettava. Era il riposo dopo il duro lavoro ...