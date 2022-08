Ferragosto, già prenotato il 91% delle camere disponibili sulle piattaforme online (Di sabato 13 agosto 2022) AGI - Il weekend lungo di Ferragosto fa accelerare il turismo. Per il ponte di quattro notti tra il 12 ed il 16 agosto è stato riservato il 91% delle camere disponibili sulle principali piattaforme online, con punte del 96% per le località balneari e del 95% dei laghi. Un tasso di occupazione superiore a quello registrato nel 2019 (86%). Ma il sorpasso è aiutato dal calendario con il Ferragosto che quest'anno cade di lunedì. È quanto emerge dall'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti sulla saturazione dell'Offerta Ricettiva Nazionale online per i giorni centrali di agosto. Ad essere prese d'assalto soprattutto le riviere, in particolare quelle di Ponente e Levante liguri e Costiera Amalfitana (al ... Leggi su agi (Di sabato 13 agosto 2022) AGI - Il weekend lungo difa accelerare il turismo. Per il ponte di quattro notti tra il 12 ed il 16 agosto è stato riservato il 91%principali, con punte del 96% per le località balneari e del 95% dei laghi. Un tasso di occupazione superiore a quello registrato nel 2019 (86%). Ma il sorpasso è aiutato dal calendario con ilche quest'anno cade di lunedì. È quanto emerge dall'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti sulla saturazione dell'Offerta Ricettiva Nazionaleper i giorni centrali di agosto. Ad essere prese d'assalto soprattutto le riviere, in particolare quelle di Ponente e Levante liguri e Costiera Amalfitana (al ...

