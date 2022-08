fisco24_info : Ferragosto: carrello spesa sarà ragionato, boom promozioni: Osservatorio Il Gigante, carne e pesce nei giorni scont… -

La Sicilia

Anche in vista delle famiglie si rivolgono ai prodotti in promozione e a 'marchio insegna'. Complice l'inflazione, con il costante aumento dei prezzi, si punta sempre più a un 'ragionato' e a una ...Tuttavia, anche Unieuro non scherza con le promozioni "da". Infatti, è stato lanciato un ... Tuttavia, non è finita qui, dato che basta premere sul pulsante "Aggiungi al" per ... Ferragosto: carrello spesa sarà ragionato, boom promozioni Anche in vista del Ferragosto le famiglie si rivolgono ai prodotti in promozione e a 'marchio insegna'. Complice l'inflazione, con il costante aumento dei prezzi, si punta sempre più a un 'carrello ra ...Unieuro ha avviato un doppio sconto su Mickey Mouse Cable Guy. Approfondiamo l'iniziativa promozionale e il prodotto in sé.