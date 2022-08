Feltri boccia le giornaliste “sinistre” | «La Cuzzocrea è brava ma insulta la Meloni per fede politica»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 13 agosto 2022) E’ da un po’ che Vittoriosi interroga su come sia possibile, per, diventare ciechi o solo miopi di fronte alla realtà che è sotto gli occhi di tutti. Pur essendo a sua volta un “fazioso”,nel suo editoriale di oggi su Libero allarga il ragionamento al giornalismo e allachiedendosi come sia possibile toccare punti estremi di livore contro un “avversario” non del proprio giornale, ma semmai degli elettori. E’ il caso di Annalisa, vicedirettore della Stampa, a cuidedica oggi una riflessione, che parte dall’apprezzamento per lo spazio che meritatamente le donne si stanno conquistando anche nei media, a dispetto di una mentalità maschilista. Però, molte di loro, per, ...