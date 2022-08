Federica Pellegrini | fan in lacrime | il video che ha emozionato tutti

Eurosport_IT : 13 agosto 2008 - Olimpiadi di Pechino ?? ???? Nasce la stella più splendente del nuoto italiano... Federica Pellegrin… - enpaonlus : Lea e Gastone, i cani mascotte degli Europei di nuoto e il loro primo tuffo con Federica Pellegrini - La Stampa - Coninews : Con le sue imprese ha fatto sognare l'Italia. Tanti auguri di buon compleanno a Federica #Pellegrini! ?????????????… - MazzaliVanna : RT @Eurosport_IT: 13 agosto 2008 - Olimpiadi di Pechino ?? ???? Nasce la stella più splendente del nuoto italiano... Federica Pellegrini vinc… - marcong63 : RT @Teso4zampe: Federica Pellegrini nuota con la bellissima Lea - -

È apparsa praticamente oovunque la data del matrimonio della storica campionessa di nuotoe del suo ex coach e compagno di vita Matteo Giunta : il 27 agosto a Venezia. Dopo gli addii al nubilato e al celibato dei due, già celebrati, tutto è pronto per la cerimonia, la ...Entrambi avevano alle spalle due relazioni importanti ma finite male (lei con Bombardini, lui con) e, si sa, ricominciare e mettersi in gioco non è del tutto semplice. ...La campionessa di nuoto Federica Pellegrini smentisce la data delle nozze con Matteo Giunta, che molti davano per certa il 27 agosto. Ecco perché.Il terzo giorno degli Europei di nuoto a Roma si apre con le batterie dei 200 stile libero donne nella piscina che vanta ancora il record imbattuto del 2009 di Federica Pellegrini. (ANSA) ...