Fate cannibali agli Europei: oro anche a squadre. Chiusura con le finali per attrezzo (Di sabato 13 agosto 2022) Strapotere Italia agli Europei di artistica a Monaco di Baviera. Dopo l'oro individuale di Asia D'Amato nell' all around e il bronzo di Martina Maggio, le azzurre di Enrico Casella hanno conquistato ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 agosto 2022) Strapotere Italiadi artistica a Monaco di Baviera. Dopo l'oro individuale di Asia D'Amato nell' all around e il bronzo di Martina Maggio, le azzurre di Enrico Casella hanno conquistato ...

henniu : @szampa56 @pdnetwork i cannibali che importate non vi mangeranno perché fate schifo - AlfonsoBottigl1 : RT @PMurroccu: @EnricoLetta @Tg3web Sempre dalla parte dei cannibali, vero segretario, e perché non è andato ai funerali di tutti gli itali… - PiergiorgioGott : RT @PMurroccu: @EnricoLetta @Tg3web Sempre dalla parte dei cannibali, vero segretario, e perché non è andato ai funerali di tutti gli itali… - lordbiron13 : RT @PMurroccu: @EnricoLetta @Tg3web Sempre dalla parte dei cannibali, vero segretario, e perché non è andato ai funerali di tutti gli itali… -