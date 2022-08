Fantacalcio, consigli prima giornata di campionato: chi schierare? (Di sabato 13 agosto 2022) Il massimo campionato calcistico di Serie A, dopo aver visto l’anticipo della sorellina Serie B con un 2-2 pirotecnico tra Parma e Bari, è pronto a tornare sugli scenari sportivi italiani. L’attesa è finalmente terminate e tutti i protagonisti del nostro torneo più importante stanno per tornare a calcare i rettangoli verdi di gioco per portare le rispettive squadre a centrare gli obiettivi stagionali prefissati ad inizio anno. Tutti andranno a caccia del Milan campione d’Italia di Stefano Pioli: i rivali più prossimi dei rossoneri saranno, ancora una volta, i cugini dell’Inter che si sono visti sottrarre il tricolore proprio dalla tifoseria concittadina. Dietro scalpitano diverse squadre: la Juventus tenterà di inserirsi nella lotta scudetto, mentre c’è grande curiosità per la Roma di Josè Mourinho che si è rafforzata moltissimo in sede di calciomercato. Subito dietro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 agosto 2022) Il massimocalcistico di Serie A, dopo aver visto l’anticipo della sorellina Serie B con un 2-2 pirotecnico tra Parma e Bari, è pronto a tornare sugli scenari sportivi italiani. L’attesa è finalmente terminate e tutti i protagonisti del nostro torneo più importante stanno per tornare a calcare i rettangoli verdi di gioco per portare le rispettive squadre a centrare gli obiettivi stagionali prefissati ad inizio anno. Tutti andranno a caccia del Milan campione d’Italia di Stefano Pioli: i rivali più prossimi dei rossoneri saranno, ancora una volta, i cugini dell’Inter che si sono visti sottrarre il tricolore proprio dalla tifoseria concittadina. Dietro scalpitano diverse squadre: la Juventus tenterà di inserirsi nella lotta scudetto, mentre c’è grande curiosità per la Roma di Josè Mourinho che si è rafforzata moltissimo in sede di calciomercato. Subito dietro ...

