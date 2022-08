Fan stupiti | l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi dice addio alla TV

(Di sabato 13 agosto 2022) Nonostante il successo ottenuto in passato grazie all’Isola deied al suo lavoro artistico, l’uomo ha preso la sofferta decisione Spesso l’Isola dei, così come altri reality show televisivi, può servire ad un personaggio noto per rilanciarsi o per fare definitivamente il grande salto verso il dorato mondo dello spettacolo. Non sembra invece L'articolo proviene da Inews24.it.

AlePoli82 : @StefanoPutinati Però....mio presidente...fan veramente ridere gli stupiti: davvero, da quel gruppo di vespilloni m… -

Sportitalia.it

Brutto colpo per il mondo della musica, la cantante è pronta a dire addio Ecco cosa ha dichiarato Una notizia che appena è iniziata a circolare ha lasciato non pocoi milioni diche la ......roboanti e di mostri improbabili a un pubblico più vasto rispetto a quello di giocatori edi ...più avvezzi ai battibecchi interni che alla collaborazione vera e propria (e resteremmo molto... Champions League, clamorosa novità per la prossima stagione: i fan sono stupiti Per Brad Pitt ritiro o no L'attore inizia a parlare di pensione, è vero, ma a quanto pare per il momento le intenzioni sono altre: ecco cosa ...