Ex vincitrice dell’Isola dei Famosi censurata da Instagram | arriva il durissimo sfogo

(Di sabato 13 agosto 2022) Una delle ex vincitricideiavrebbe deciso di sfogarsi sui social. A scatenare l’irastessa che l’ha: le sue parole. Grandesui social per una delle ex vincitricidei. I video denuncia sono partiti dopo cheha oscurato il suo profilo, decisione non di certo inedita da L'articolo proviene da Inews24.it.

Il Sussidiario.net

Alessia Macari vuole uscire dal 'dimenticatoio' e per farlo ha un nuovo obbiettivo: partecipare alla prossima edizionedei Famosi Alessia Macari ha dichiarato di voler uscire dal 'dimenticatoio televisivo' dove, ahimè, è finita. Per farlo ha un nuovo obbiettivo che ha rivelato in un'intervista per il ...... si è autocandidata per la prossima edizionedei ... Ilary Blasi o Milly Carlucci L'exdel GF Vip riuscirà a ... Nicolas Vaporidis è diventato zio/ È nato Vittorio, figlio della sorella: la dolce foto col nipotino