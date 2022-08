Europei nuoto | Paltrinieri d' oro e Galossi di bronzo | magica Italia negli 800 stile

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - apicella57 : RT @effedandrea: #europei di nuoto al Foro Italico un’altra giornata di gloria @greg_palt ??negli 800 stile @BenedettaPilato ??nei 100 rana… - AmbasciataRO : RT @Agenzia_Ansa: Europei di Nuoto, è record del mondo nei 100 sl per il romeno Popovici che vince la medaglia d'oro con una grande prestaz… -

Un super Gregorio Paltrinieri in testa fin dall'inizio degli 800 metri stile libero conquista l'oro nella finale della specialità aglidi Roma. Il fuoriclasse azzurro (Fiamme Oro) ha cominciato ad accelerare ai 500 metri e per gli avversari è diventato, nuovamente, imprendibile chiudendo a 7'40'86, nuovo record dei campionati ...Galossi aveva già fatto incetta di medaglie (cinque) aglijunior, oltre ad aver vinto l'argento con la 4 200 proprio a Roma.Benedetta Pilato non ha più limiti. Vince i 100 metri rana a Roma agli Europei di nuoto e bissa il successo di appena poche settimane fa a Budapest, ai Mondiali. Adesso la 17enne ...Altra giornata ricca di medaglie per l'Italia agli Europei di Roma. Trionfano anche Benedetta Pilato (100 metri rana) e la coppia Ruggiero-Minisini (duo misto sincro) ...