Europei nuoto 2022 | Ruggiero e Minisini oro nel duo libero misto

(Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Lucreziae Giorgiovincono l’oro nel duoaglidi, chiudendo con il punteggio di 89.7333, cinque punti in più della Spagna seconda classificata. Bronzo alla Slovacchia. Quello di oggi è il settimo oro per l’Italia aglidi Roma e il secondo perdopo quello di ieri nell’individuale. L'articolo proviene da Italia Sera.

Altre medaglie per l'Italia aglidi, in corso a Roma, sono arrivate oggi: Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno vinto la medaglia d'oro nel duo misto libero. Argento alla Spagna e bronzo alla Slovacchia. Linda ...Settimo oro per l'Italia Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini vincono l'oro nel duo libero misto aglidi2022, chiudendo con il punteggio di 89.7333, cinque punti in più della Spagna seconda classificata. Bronzo alla Slovacchia. Quello di oggi è il settimo oro per l'Italia agli...La DIRETTA testuale delle gare di nuoto agli Europei di Roma 2022: aggiornamenti live su batterie, semifinali e finali di sabato 13 agosto ...(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Anche il mondo del nuoto rende omaggio a Piero Angela. Allo stadio del Nuoto, pochi minuti prima dell'inizio delle finali del terzo giorno di gare agli Europei di Roma, è stato ...