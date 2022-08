Europei nuoto 2022, pioggia di ori per l’Italia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora medaglie per l’Italia agli Europei di nuoto 2022. Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini vincono l’oro nel duo libero misto agli Europei di nuoto 2022, chiudendo con il punteggio di 89.7333, cinque punti in più della Spagna seconda classificata. Bronzo alla Slovacchia. Per Minisini è il secondo oro dopo quello di ieri nell’individuale. Benedetta Pilato delle Fiamme Oro non tradisce le attese e vince i 100 rana Europei con 1’05?97. Fantastico argento per Lisa Angiolini che ha fatto gara testa a testa con Pilato e la lituana Meilutyte, bronzo, e ha chiuso con 1’06?34, Meilutyte con 1’06?50. “Tutto perfetto e tutto bellissimo: meglio di così non potrebbero andare questi Europei – ha detto Minisini, atleta delle ... Leggi su funweek (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Ancora medaglie peraglidi. Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini vincono l’oro nel duo libero misto aglidi, chiudendo con il punteggio di 89.7333, cinque punti in più della Spagna seconda classificata. Bronzo alla Slovacchia. Per Minisini è il secondo oro dopo quello di ieri nell’individuale. Benedetta Pilato delle Fiamme Oro non tradisce le attese e vince i 100 ranacon 1’05?97. Fantastico argento per Lisa Angiolini che ha fatto gara testa a testa con Pilato e la lituana Meilutyte, bronzo, e ha chiuso con 1’06?34, Meilutyte con 1’06?50. “Tutto perfetto e tutto bellissimo: meglio di così non potrebbero andare questi– ha detto Minisini, atleta delle ...

Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, oro anche per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Medaglia d'argento Maxime Grousset e bronzo per Diog… - Peraspe1960 : RT @AlbertoSomma4: Pure l'anticiclone dall'Ucraina... Non bastava la medaglia d'oro agli Europei nel nuoto sincronizzato, adesso anche ques… - iirpo : RT @Corriere: Europei di nuoto, le medaglie di oggi: Popovici record del mondo nei 100 stile, Miressi bronzo -