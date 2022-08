Europei di nuoto | Paltrinieri oro negli 800 stile libero | Popovici record del mondo nei 100 Doppietta nei 100 rana con Pilato e Angiolini

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - CiccioniSe : RT @repubblica: Europei nuoto, oro e nuovo record: Paltrinieri re degli 800 stile libero. Galossi bronzo - AntonBattaglia : RT @Agenzia_Italia: #Nuoto La tarantina Pilato, 17 anni, allo 'Stadio del Nuoto' del Foro Italico ha vinto la gara con 1'05'97, secondo pos… -

20.01: 800sl, oro a Paltrinieri Gregorio Paltrinieri torna sul gradino più alto del podio degli 800sl a un Europeo didopo 6 anni. L'emiliano vince la finale dei campionati in corso a ...di Arianna Ravelli Il fenomeno romeno a 17 anni infrange il record del brasiliano Cielo e fa fermare il cronometro in 46''86. Pilato oro ROMA Cade il primo record del mondo aglidied è uno di quelli che fa più rumore, quello dei 100 metri: ci pensa un fenomeno, David Popovici, a 17 anni doppio oro mondiale nei 100 e nei 200 e adesso in tetto al mondo per ...Lo ha detto ai microfoni della Rai Gregorio Paltrinieri dopo la medaglia d’oro negli 800 metri stile libero agli Europei di nuoto in corso a Roma. Sul podio per l’Italia (bronzo) anche il classe 2006 ...Terza serata di finali per il nuoto in vasca agli Europei di Roma 2022. Paltrinieri e Pilato fanno impazzire il Foro Italico. Argento per Angiolini, Galossi e Miressi di bronzo ...