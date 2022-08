Europei di nuoto | oro e bronzo per gli Azzurri nel duo libero sincronizzato Attesa per le finali di Benedetta Pilato e Gregorio Paltrinieri

Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, oro anche per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Medaglia d'argento Maxime Grousset e bronzo per Diog… - sofia_vasto : RT @RaiNews: Europei di nuoto #Roma2022 Pomeriggio spettacolare al foro italico. David Popovici vince l'oro nei 100 stile libero e fa il nu… - LoSportpiubello : Emozioni alla Radio 2183: Europei Nuoto ROMA 2022 La STORIA - 9 medaglie in un giorno(12.07.2022) -

Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini hanno vinto la medaglia d'oro nel duo libero misti ai campionatidisincronizzato di Roma. Gli azzurri hanno chiuso con 89.7333, ben cinque punti in più della Spagna. Bronzo per la Slovacchia. È il settimo oro per l'Italia a Roma 2022, il secondo per ...Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini vincono l'oro nel duo libero misto aglidi2022, chiudendo con il punteggio di 89.7333, cinque punti in più della Spagna seconda classificata. Bronzo alla Slovacchia. Quello di oggi è il settimo oro per l'Italia agli...Doppietta azzurra nei 100 rana. Benedetta Pilato e Lisa Angiolini vincono rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento agli Europei di nuoto di Roma con i tempi di 1:05:97 e 1:06:34. Medaglia di ...Miressi terzo nei 100m sl. Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero oro nel duo misto libero, Cerruti e Ferro bronzo nel duo libero sincro di Redazione Online Altre medaglie per l'Italia agli Europei di ...