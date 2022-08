Europei di nuoto | Gregorio Paltrinieri medaglia d’oro negli 800 stile libero Bronzo per Galossi

(Di sabato 13 agosto 2022) Ancora una volta ce l’ha fatta.ha conquistato laaglidi. Il gradino più alto del podio800è arrivato con il tempo di 7:40.86 . «Greg» ha vinto per la prima volta nella sua carriera al Foro Italico, conquistando il nono titolo continentale.diper Lorenzo, con il tempo di 7:43.37, record mondiale per la categoria juniores. Al medagliere azzurro della giornata di oggi va aggiunto anche l’oro Ruggiero-Minisini nel duo misto disincronizzato e quello di Benedetta Pilato nei 100 metri rana. August 13, 2022 su Open Leggi anche:, l’Italia ...

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, medaglia d'oro nel sincro a Giorgio Minisini nel solo technical uomini. Argento allo spagnolo Fer… - sciltian : RT @Mysterytrains: Medagliere aggiornato europei di nuoto.???????????? - alebaiocchi : RT @poliziadistato: Campionati europei ???? di #nuoto #Roma2022 I campioni del mondo delle #Fiammeoro ?????????????? #GiorgioMinisini e #Lucrezia… -

ROMA. Terzo giorno di gare aglidi, Gregorio Paltrinieri manda in delirio il Foro Italico: il fuoriclasse azzurro vince l'oro europeo negli 800 metri stile libero, arrivando al traguardo in 7:40.86 e firmando il nuovo ...Gregorio Paltrinieri scrive un'altra pagina di storia e conquista l'oro negli 800 metri stile libero aglidiin corso a Roma, al Foro Italico. Il 27enne carpigiano si prende il successo in una finale comandata dall'inizio alla fine con una spettacolare prestazione tecnico - tattica. Super ...«Provate a prenderci». Potrebbe essere il titolo del film degli azzurri agli Europei di nuoto a Roma parafrasando il più celebre ‘Prova a prendermì di ...Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia d'oro negli 800 agli Europei di nuoto. L'azzurro con il tempo di 7'40"86 si riprende il titolo continentale che mancava dal 2016 diventando il primo nuotator ...