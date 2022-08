Europei di Monaco: Italia d'oro nel quattro di coppia (Di sabato 13 agosto 2022) Il quattro di coppia azzurro torna grande e si conferma barca campione d'Europa. I 'nipoti' dei Cavalieri delle Acque ritrovano la sicurezza smarrita a Tokyo e sul campo di gara dell'Olimpic Regatta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 agosto 2022) Ildiazzurro torna grande e si conferma barca campione d'Europa. I 'nipoti' dei Cavalieri delle Acque ritrovano la sicurezza smarrita a Tokyo e sul campo di gara dell'Olimpic Regatta ...

fanpage : Se è un sogno non svegliatele e non svegliateci. I Campionati Europei di ginnastica in corso di svolgimento a Mona… - Agenzia_Ansa : Bis di medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di ginnastica artistica a Monaco di Baviera. Asia D… - RaiNews : Europei multidisciplina di Monaco. L'Italia con Asia D'Amato conquista l'oro nell'all around di ginnastica artisti… - RaiNews : Prime finali oggi nelle acque del Feldmoching, bacino olimpico dei Giochi del 1972, per gli Europei di canottaggio… - bicitv : Europei Monaco 2022: Plebani, Moro, Guazzini e Vece in finale per una medaglia -