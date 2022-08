European Championships, Martina Fidanza coglie l’argento nel ciclismo su pista (Di sabato 13 agosto 2022) Si sono aperti con una medaglia d’argento gli European Championships per Martina Fidanza. La 22enne di Brembate Sopra si è messa in luce nel ciclismo su pista consentendo all’Italia di cogliere la piazza d’onore nell’inseguimento a squadre femminile vinto dalla Germania. Schierata in compagnia di Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster, Fidanza ha preso parte al turno di qualificazione consentendo alle azzurre di realizzare il secondo crono (4’16”510) che ha regalato il pass alla fase a eliminazione diretta. Complice il programma di gare, la portacolori delle Fiamme Oro è stata sostituita dall’emiliana Silvia Zanardi seguendo le compagne dalle tribune del velodromo di Monaco di Baviera offrendo un contributo particolarmente importante ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022) Si sono aperti con una medaglia d’argento gliper. La 22enne di Brembate Sopra si è messa in luce nelsuconsentendo all’Italia dire la piazza d’onore nell’inseguimento a squadre femminile vinto dalla Germania. Schierata in compagnia di Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster,ha preso parte al turno di qualificazione consentendo alle azzurre di realizzare il secondo crono (4’16”510) che ha regalato il pass alla fase a eliminazione diretta. Complice il programma di gare, la portacolori delle Fiamme Oro è stata sostituita dall’emiliana Silvia Zanardi seguendo le compagne dalle tribune del velodromo di Monaco di Baviera offrendo un contributo particolarmente importante ...

