Estrazione del Lotto di Oggi: i numeri vincenti di Sabato 13 Agosto 2022 (Di sabato 13 agosto 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 13 Agosto 2022 Si può giocare al Lotto, al SuperEnaLotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del Lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (93) 5 (81) 83 (76) 68 (56) 41 (55) Cagliari: 5 (72) 75 (62) 21 (58) 54 (52) 41 (49) Firenze: 16 (59) 12 (57) 8 (53) 17 (46) 14 (44) Genova: 52 (79) 14 (76) 24 (74) 21 (74) 83 (71) Milano: 59 (106) 42 (92) 34 (75) 67 (65) 51 (58) Napoli: 53 (75) 15 (56) 86 (55) 30 (53) 25 (45) Palermo: 79 (77) 61 (68) 14 (53) 30 (52) 59 (48) Roma: 16 (97) 12 (83) 26 (82) 81 (71) 68 (69) Torino: 37 (93) 9 (82) 87 (68) 2 (63) 63 ... Leggi su quifinanza (Di sabato 13 agosto 2022) Estrazioni deldi13Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 33 (93) 5 (81) 83 (76) 68 (56) 41 (55) Cagliari: 5 (72) 75 (62) 21 (58) 54 (52) 41 (49) Firenze: 16 (59) 12 (57) 8 (53) 17 (46) 14 (44) Genova: 52 (79) 14 (76) 24 (74) 21 (74) 83 (71) Milano: 59 (106) 42 (92) 34 (75) 67 (65) 51 (58) Napoli: 53 (75) 15 (56) 86 (55) 30 (53) 25 (45) Palermo: 79 (77) 61 (68) 14 (53) 30 (52) 59 (48) Roma: 16 (97) 12 (83) 26 (82) 81 (71) 68 (69) Torino: 37 (93) 9 (82) 87 (68) 2 (63) 63 ...

