Estate nel tarantino: sequestri di quintali di pesce, sospensione di attività, anche un centro medico ritenuto senza nulla osta sanitario Nas carabinieri (Di sabato 13 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito delle attività di controllo condotte dai carabinieri del NAS di Taranto su tutta la provincia, tese a contrastare le più diffuse illegalità nel comparto alimentare e sanitario e prevenire episodi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, dall’inizio dell’Estate ad oggi sono state controllate quasi 200 strutture, che hanno condotto: – alla sospensione di 5 attività, tra depositi, bar e laboratori di preparazione alimenti, a seguito del rilevamento di carenze igienico-sanitarie e strutturali, oltre che della mancanza di indispensabili adempimenti documentali; – al sequestro di oltre 8 quintali tra pesce, carne, frutta e verdura, parte dei quali distrutti, per un ... Leggi su noinotizie (Di sabato 13 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Nell’ambito delledi controllo condotte daidel NAS di Taranto su tutta la provincia, tese a contrastare le più diffuse illegalità nel comparto alimentare ee prevenire episodi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, dall’inizio dell’ad oggi sono state controllate quasi 200 strutture, che hanno condotto: – alladi 5, tra depositi, bar e laboratori di preparazione alimenti, a seguito del rilevamento di carenze igienico-sanitarie e strutturali, oltre che della mancanza di indispensabili adempimenti documentali; – al sequestro di oltre 8tra, carne, frutta e verdura, parte dei quali distrutti, per un ...

CottarelliCPI : In questa estate di prezzi pazzi, i consumatori dovrebbero essere ancora più attenti del passato nel richiedere lo… - enpaonlus : Cinghiali nel parco della Maggiolina, presidio degli animalisti in protesta: “No all’assassinio degli animali” - Il… - puntomagazine : Abbronzatura, da simbolo delle classi umili a vero status symbol: vediamo come è cambiata nel tempo - #news… - Freddo1972 : @ATPu17 @FrancescoRoma78 @GA7_Official Comunque è sbagliato anche a livello di matematica se anche il decreto cres… - NoiNotizie : Estate nel tarantino #Taranto: sequestri di quintali di pesce, sospensione di attività, anche un centro medico rite… -