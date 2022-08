Estate a Milano? Sì ma con vista!

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 13 agosto 2022) Come sentirsi in vacanza anche a? Sorseggiando un drink tra rigogliose piante tropicali accompagnati da note musicali inedite e una vista mozzafiato. Il rooftop al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale scommette sull’estate milanese e rimane aperto per tutto il mese, sette giorni su sette ferragosto compreso, con aperitivi, dj set e live performance sotto la direzione artistica del sound designer Francesco Trizza. Una terrazza di rara bellezza a 40 metri di altezza, il luogo ideale in cui rilassarsi e divertirsi immersi in una giungla urbana, dove degustare cocktail dall’equilibrio perfetto, accompagnati dagli small plates dello Chef Guglielmo Giudice, come il signature dish Gravlax di Salmone, salmone marinato 24 ore agli aromi mediterranei ed agrumi con composta di cipolle rosse di Tropea e maionese di soia all’arancia o il risotto alla milanese al ...