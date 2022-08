Esordio in Serie A del Monza contro il Torino: decisione a sorpresa su Petagna (Di sabato 13 agosto 2022) È cominciato oggi il campionato di Serie A 2022/23, con in campo subito Milan e Inter, rispettivamente contro Udinese e Lecce. Eppure l’interesse sarà rivolto anche a un’altra squadra: ovvero il Monza del presidente Berlusconi. Protagonisti con un mercato da urlo, i brianzoli si presentano a questo campionato con ambizioni ben più alte di quelle di una neopromossa dalla Serie B. Tra gli acquisti più importanti vanno citati sicuramente Sensi, Caprari e Andrea Petagna. Il centravanti è arrivato solo poche ore fa in Lombardia dal Napoli, acquistato in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per un totale di oltre 14 milioni di euro, bonus compresi. Andrea Petagna Il Monza farà il suo Esordio questa sera contro il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) È cominciato oggi il campionato diA 2022/23, con in campo subito Milan e Inter, rispettivamenteUdinese e Lecce. Eppure l’interesse sarà rivolto anche a un’altra squadra: ovvero ildel presidente Berlusconi. Protagonisti con un mercato da urlo, i brianzoli si presentano a questo campionato con ambizioni ben più alte di quelle di una neopromossa dallaB. Tra gli acquisti più importanti vanno citati sicuramente Sensi, Caprari e Andrea. Il centravanti è arrivato solo poche ore fa in Lombardia dal Napoli, acquistato in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per un totale di oltre 14 milioni di euro, bonus compresi. AndreaIlfarà il suoquesta serail ...

