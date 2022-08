Equitazione, Mondiali 2022: missione compiuta per la squadra di paradressage! Le azzurre staccano il pass per Parigi 2024 (Di sabato 13 agosto 2022) Grande festa in casa azzurra. La squadra di paradressage ha infatti conquistato il settimo posto ai Mondiali 2022 di Equitazione, rassegna in fase di svolgimento ad Herning (Danimarca), staccando da regolamento il pass per le Paralimpiadi di Parigi 2024. La competizione infatti riservava ai primi sette team classificati la qualificazione diretta per i Giochi, e le azzurri hanno centrato meritatamente l’obiettivo. Dopo la preziosa prestazione di Sara Morganti e Carola Semperboni nel grado I, nella giornata odierna sono scese nel rettangolo Francesca Salvadè (su Oliver Vitz) per il grado III e Federica Sileoni (su Burberry) per il grado V. La prima ha guadagnato il punteggio di 68.324%, poi scartato, la seconda invece 69.452%, score che ha consentito all’Italia di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Grande festa in casa azzurra. Ladi paradressage ha infatti conquistato il settimo posto aidi, rassegna in fase di svolgimento ad Herning (Danimarca), staccando da regolamento ilper le Paralimpiadi di. La competizione infatti riservava ai primi sette team classificati la qualificazione diretta per i Giochi, e le azzurri hanno centrato meritatamente l’obiettivo. Dopo la preziosa prestazione di Sara Morganti e Carola Semperboni nel grado I, nella giornata odierna sono scese nel rettangolo Francesca Salvadè (su Oliver Vitz) per il grado III e Federica Sileoni (su Burberry) per il grado V. La prima ha guadagnato il punteggio di 68.324%, poi scartato, la seconda invece 69.452%, score che ha consentito all’Italia di ...

sportface2016 : Equitazione, Mondiali #Herning2022: #DeLuca in finale nel salto a ostacoli - zazoomblog : Equitazione Mondiali salto 2022: la Svezia vince la gara a squadre. Assegnati i primi pass per le Olimpiadi di Pari… - OA_Sport : In casa Italia Lorenzo De Luca si qualifica per la finale individuale - RSIsport : ?????? Equitazione: Svizzera deludente e solo ottava nel salto a squadre ai Mondiali - RSIsport : ?????? Equitazione, Mondiali di Herning 20h55 Salto a squadre -