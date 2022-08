EQUIPE | “Keylor Navas ha accettato il Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 13 agosto 2022) Secondo ‘L’hadi lasciare la Ligue 1 per approdare alla corte di Spalletti: PSG eal lavoro per chiudere l’operazione.. A due giorni dall’esordio in campionato contro il Verona ilincassa un’altra bella notizia sul mercato. Dopo l’accordo raggiunto con il Verona per Giovanni Simeone,ha infatti detto sì al trasferimento in azzurro. Secondo quanto riportato da ‘L’’ il portiere costaricense avrebbe sciolto la riserva sul proprio futuro, accettando di lasciare il Paris Saint-Germain, dove è sotto contratto fino al 2024, per approdare in Serie A e indossare la maglia da titolare del. “Al Psgsarebbe stato ...