Elezioni | smettiamola di farci prendere in giro da questi venditori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 agosto 2022) di Emiliano Gotelli Un venditore convince abilmente un pollo che la macchinaccia che sta comprando è in realtà un gran mezzo, moderno, affidabile e nato per lui. Questa è la politica italiana da non pochi decenni. Guardateli: recitano come dei piccoli premi Oscar, della realtà di noi poveri straccioni (nel mio caso straccione vigilante a 5,7 euro l’ora) non gliene frega una mazza. Loro le bollette non le aprono nemmeno, lo fa la colf, loro la benzina non la mettono, lo fa l’autista… e il loro braccio armato sono i sindacati farlocchi, la famosa triplice truffa (Cgil, Cisl, Uil) apparati autoreferenziati con strutture mantenute in piedi dai servizi (patronati, Caf, uffici vertenze) ma di lotta sindacale il nulla cosmico. Sono la versione meno ricca dei politici sopracitati. Uguali. Supercazzole umane. Nessuno che mette mano alla nostra realtà… bollo auto, assicurazioni, benzina, ...