Elezioni, Salvini presenta il suo "Credo": lo slogan della campagna elettorale della Lega dal tono mistico e religioso (Di sabato 13 agosto 2022) Nei giorni scorsi un'invasione "anonima" delle città italiane con manifesti e camion "vela" in giro per le strade, da Nord a Sud. Una sola parola "Credo", con testo in bianco, sfondo blu e una linea gialla. Iniziativa che aveva incuriosito molti senza però avere alcuna risposta sui promotori e le finalità della campagna. Venerdì sera, però, il "mistero" è stato svelato. Con la proiezione dello slogan al porto di Lampedusa, alla Stazione Centrale di Milano e sulle sedi dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate a Roma, è arrivata l'ufficializzazione: è la nuova campagna di comunicazione della Lega per le prossime Elezioni politiche. Questa volta niente "Vinci Salvini" ma una campagna dal ...

