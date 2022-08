Elezioni, martedì le Parlamentarie del M5s: si voterà dalle 10 alle 22. Ci sarà anche il listino di Conte. Direzione Pd a Ferragosto sulle liste (Di sabato 13 agosto 2022) Mentre Enrico Letta annuncia la riunione della Direzione del Partito democratico sulle liste elettorali per la mattina di Ferragosto, Novità anche sul fronte M5s. Con la pubblicazione sul sito del Movimento adesso è ufficiale. Le Parlamentaria si svolgeranno martedì 16 agosto dalle ore 10 alle 22. Gli attivisti del Movimento 5 stelle sceglieranno tramite la piattaforma SkyVote i candidati alla Camera e al Senato tra le proposte di autocandidatura relative alla propria circoscrizione elettorale (ne sono arrivate, in totale, quasi duemila). Ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze. In ogni caso, “all’esito delle votazioni, nell’ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Mentre Enrico Letta annuncia la riunione delladel Partito democraticoelettorali per la mattina di, Novitàsul fronte M5s. Con la pubblicazione sul sito del Movimento adesso è ufficiale. Le Parlamentaria si svolgeranno16 agostoore 1022. Gli attivisti del Movimento 5 stelle sceglieranno tramite la piattaforma SkyVote i candidati alla Camera e al Senato tra le proposte di autocandidatura relative alla propria circoscrizione elettorale (ne sono arrivate, in totale, quasi duemila). Ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze. In ogni caso, “all’esito delle votazioni, nell’ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine ...

