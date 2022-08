**Elezioni: Letta, 'video Meloni tentativo di nascondere verità e cancellare scelte anti Ue'** (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "I video in tre lingue della Meloni sono un tentativo di nascondere tante verità, di cancellare mesi, anni di scelte al Parlamento europeo, in sede europea, su tutte le scelte europee che sono state sempre scelte contro l'Europa e la solidarietà dell'Europa verso l'Italia". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Iin tre lingue dellasono unditante, dimesi, anni dial Parlamento europeo, in sede europea, su tutte leeuropee che sono state semprecontro l'Europa e la solidarietà dell'Europa verso l'Italia". Lo ha detto Enricoalla Direzione del Pd.

