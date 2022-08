**Elezioni: Letta, 'se vince la destra il Paese andrà indietro'** (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Se vince la destra sarà il nostro Paese ad andare indietro". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Selasarà il nostroad andare". Lo ha detto Enricoalla Direzione del Pd.

