Elezioni | Letta | ' 25 settembre scelta storica'

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Linkiesta : La gran confusione del #Pd che fa l’ammucchiata a metà e già pensa a #Conte per il dopo Letta ha escluso «per ques… - marieta99044909 : RT @Ci1812: C’è una parte del PD, quella che conta veramente e fa capo a D’Alema,che, il giorno dopo le elezioni, immediatamente lavorerà p… - fisco24_info : Elezioni, Letta: 'Sceltra tra Costituzione o suo stravolgimento': Segretario Pd chiede tributo a Mattarella durante… -

... però, da poter cambiare la partita: il terzo polo, comunque, non sembra poter essere decisivo allepolitiche. leggi anche Sondaggi politici, arriva il sorpasso Pd: con il campo largo...O, forse, si può spiegare con la malafede di chi, come Enrico, mi attribuisce un'intenzione ... dalle 8 al Viminale, gli uffici per la consegna dei contrassegni elettorali in vista delle...Roma, 13 ago (Adnkronos) - "Quella del 25 settembre è una scelta storica, o si sta da una parte o dall'altra". Lo ha detto Enrico Letta aprendo la Direzione del Pd.(Adnkronos) – La Direzione del Pd si è aperta con un lungo applauso a Sergio Mattarella. E’ stato il segretario Enrico Letta a chiedere “un tributo” per il presidente della Repubblica. “Quella del 25 ...