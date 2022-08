Elezioni 2022, seconda giornata di consegna dei simboli (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Riaperti, dalle 8 di questa mattina al Viminale, gli uffici per la consegna dei contrassegni elettorali in vista delle Elezioni del 25 settembre 2022. Sarà possibile depositare i simboli fino alle 20. Nessuna coda questa mattina all’ingresso del Ministero dell’Interno, come era invece accaduto ieri. Il primo simbolo consegnato nella giornata di sabato è stato quello degli Esseritari, seguito dal Movimento tecnico nazionale popolare per la pace. E arriva anche il terzo scudo crociato, il terzo simbolo della democrazia cristiana dopo i due depositati ieri. Il totale al momento è di 58 contrassegni. Gli uffici apriranno anche domani, dalle ore 8 alle ore 16. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Riaperti, dalle 8 di questa mattina al Viminale, gli uffici per ladei contrassegni elettorali in vista delledel 25 settembre. Sarà possibile depositare ifino alle 20. Nessuna coda questa mattina all’ingresso del Ministero dell’Interno, come era invece accaduto ieri. Il primo simboloto nelladi sabato è stato quello degli Esseritari, seguito dal Movimento tecnico nazionale popolare per la pace. E arriva anche il terzo scudo crociato, il terzo simbolo della democrazia cristiana dopo i due depositati ieri. Il totale al momento è di 58 contrassegni. Gli uffici apriranno anche domani, dalle ore 8 alle ore 16. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

