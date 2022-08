Elezioni 2022, parlamentarie M5S il 16 agosto dalle 10 alle 22 (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – parlamentarie M5S, “è convocata per il giorno 16 agosto 2022 dalle ore 10 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare le proposte di autocandidatura per la composizione delle liste di candidati nei collegi plurinominali delle circoscrizioni nazionali e estere”. E’ quanto si legge sul sito del Movimento 5 Stelle. “Le proposte di autocandidatura, verificata la sussistenza dei requisiti indicati nel ‘Regolamento contenente le specifiche tecniche di presentazione delle proposte di autocandidature’, saranno sottoposte alla votazione degli iscritti a livello di circoscrizioni elettorali, distinte per Senato e Camera, ferma restando la facoltà del Presidente di intervenire, in qualunque fase del procedimento, per valutare la compatibilità ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) –M5S, “è convocata per il giorno 16ore 10ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare le proposte di autocandidatura per la composizione delle liste di candidati nei collegi plurinominali delle circoscrizioni nazionali e estere”. E’ quanto si legge sul sito del Movimento 5 Stelle. “Le proposte di autocandidatura, verificata la sussistenza dei requisiti indicati nel ‘Regolamento contenente le specifiche tecniche di presentazione delle proposte di autocandidature’, saranno sottoposte alla votazione degli iscritti a livello di circoscrizioni elettorali, distinte per Senato e Camera, ferma restando la facoltà del Presidente di intervenire, in qualunque fase del procedimento, per valutare la compatibilità ...

Giorgiolaporta : «Se entrasse in vigore questa riforma penso che sarebbero necessarie le dimissioni del Presidente #Mattarella per a… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - ItalyMFA : #Politiche2022 ??? Sei un cittadino ???? residente all’estero o temporaneamente fuori dall’Italia per lavoro, studio o… - trebbs75 : RT @tempoweb: Caccia al seggio in Parlamento I decani della politica non mollano @lefrasidiosho per #iltempodioshø #Roma #13agosto https:/… - infoitinterno : Elezioni 2022, Letta: 'Meloni come Orban' -