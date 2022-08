Elezioni 2022, Gina Lollobrigida capolista al Senato in 3 circoscrizioni per Italia Sovrana Popolare (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Gina Lollobrigida sarà candidata al Senato, alle Elezioni politiche 2022, come capolista di Italia Sovrana Popolare. A confermarlo all’Adnkronos è il suo avvocato, Antonio Ingroia, leader di Azione Civile e Uniti per la Costituzione. Ingroia spiega che la Lollo, 95 anni, sarà capolista in diverse circoscrizioni: “In quella del Lazio con Latina, nella Sicilia orientale (Catania, Messina, Taormina) e poi nel Veneto”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) –sarà candidata al, allepolitiche, comedi. A confermarlo all’Adnkronos è il suo avvocato, Antonio Ingroia, leader di Azione Civile e Uniti per la Costituzione. Ingroia spiega che la Lollo, 95 anni, saràin diverse: “In quella del Lazio con Latina, nella Sicilia orientale (Catania, Messina, Taormina) e poi nel Veneto”. L'articolo proviene daSera.

