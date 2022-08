"Ecco cosa faremo": Letta confessa tutto, ecco il piano horror del Pd (Di sabato 13 agosto 2022) Enrico Letta prosegue sulla sua strada. Le esigenze primarie degli italiani vengono dopo la liberalizzazione della cannabis, dopo lo Ius Scholae e dopo il "matrimonio egualitario". In sintesi è su questi tre pilastri che si regge il programma presentato dal leader del Pd alla direzione nazionale dem. A queste tre proposte se ne aggiunge una quarta che riguarda il fine vita. Di fatto sono questi i punti che il partito democratico ha inserito nella bozza di programma su cui il segretario Enrico Letta ha basato il suo intervento in direzione. Deciso a portare avanti il lavoro sui diritti civili e le nuove regole sulla cittadinanza, Letta conferma il solito ritornello della sinistra incapace di guardare dentro le tasche degli italiani. Poi sempre Letta ha attaccato ancora una volta il centrodestra: "Il programma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Enricoprosegue sulla sua strada. Le esigenze primarie degli italiani vengono dopo la liberalizzazione della cannabis, dopo lo Ius Scholae e dopo il "matrimonio egualitario". In sintesi è su questi tre pilastri che si regge il programma presentato dal leader del Pd alla direzione nazionale dem. A queste tre proposte se ne aggiunge una quarta che riguarda il fine vita. Di fatto sono questi i punti che il partito democratico ha inserito nella bozza di programma su cui il segretario Enricoha basato il suo intervento in direzione. Deciso a portare avanti il lavoro sui diritti civili e le nuove regole sulla cittadinanza,conferma il solito ritornello della sinistra incapace di guardare dentro le tasche degli italiani. Poi sempreha attaccato ancora una volta il centrodestra: "Il programma ...

