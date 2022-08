Ecco chi è l'uomo che pensa di fare fuori Letta: tutto pronto per la pugnalata alle spalle (Di sabato 13 agosto 2022) Sinora, a Enrico Letta è bastato stare fermo per avere tutto. Quando è diventato segretario, il Pd era già al governo con Mario Draghi. Nella partita per il Quirinale, la rielezione di Sergio Mattarella gliel'hanno apparecchiata i leader del centrodestra, coi loro errori. Le divisioni e le candidature mediocri degli avversari hanno poi consentito alla sinistra di vincere le comunali di Roma, Milano, Napoli e Verona, permettendo a Letta di annunciare l'inizio della riscossa. Il vento a favore gli ha garantito una lunga tregua interna, durante la quale nessuna corrente del Pd - nemmeno ciò che resta di Base riformista, l'area "liberal" degli ex renziani - ha polemizzato davvero col segretario. Ora, però, la sua fortuna appare agli sgoccioli. Di certo è finita la tregua, e a romperla è stato il personaggio più atteso: quello Stefano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022) Sinora, a Enricoè bastato stare fermo per avere. Quando è diventato segretario, il Pd era già al governo con Mario Draghi. Nella partita per il Quirinale, la rielezione di Sergio Mattarella gliel'hanno apparecchiata i leader del centrodestra, coi loro errori. Le divisioni e le candidature mediocri degli avversari hanno poi consentito alla sinistra di vincere le comunali di Roma, Milano, Napoli e Verona, permettendo adi annunciare l'inizio della riscossa. Il vento a favore gli ha garantito una lunga tregua interna, durante la quale nessuna corrente del Pd - nemmeno ciò che resta di Base riformista, l'area "liberal" degli ex renziani - ha polemizzato davvero col segretario. Ora, però, la sua fortuna appare agli sgoccioli. Di certo è finita la tregua, e a romperla è stato il personaggio più atteso: quello Stefano ...

enpaonlus : Ecco gli effetti del #JovaBeachParty. Domani all’alba a Riccione concerto in spiaggia, dove nidifica il fratino. An… - NicolaPorro : A ottobre le bollette aumenteranno del 100%. Ecco chi ci guadagna davvero ?? - fattoquotidiano : Come si fa a moltiplicare l’utile di un’azienda di 585 volte in sei mesi? Si potrebbe chiedere a Massimo Moratti e… - infoitinterno : Paolo Scudieri, ecco chi è il proprietario dello yacht in fiamme a Formentera - algablu : RT @AStramezzi: Per chi chiede DATE e LUOGHI dove si possa firmare per ITALEXIT ecco la pagina FB sempre aggiornata e in evoluzione Migli… -