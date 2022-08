(Di sabato 13 agosto 2022) AGI - Aveva dato alle fiamme, la notte del 9 luglio scorso, cassonetti, diversi arredi esterni di bar e ristoranti e la storica "del" in Piazzale Flaminio, al centro di, che andò completamente distrutta. L'autore di questi roghi - un senza fissa dimora di 51 anni, considerato un pine- èarredai carabinieri. Oltre ad aver dato alle fiamme i ristoranti "Lo Sgobbone", "Il Vignola" e il bar "Mio Caffe'", tra Ponte Milvio e piazzale Flamimio, l'uomo avrebbe incendiato diverse altre attività. A scoprirlo i militari del Nucleo Operativo e delle stazioni Flaminia, Ponte Milvio e Medaglie d'oro, tutte articolazioni della compagniaTrionfale, hanno costituito una task-force di contrasto. Gli ...

Agenzia_Italia : È stato arrestato a Roma il piromane (seriale) che incendiò la 'bancarella del professore'

L'autore di questi roghi - un senza fissa dimora di 51 anni, considerato un piromane seriale - èdai carabinieri. Oltre ad aver dato alle fiamme i ristoranti "Lo Sgobbone", "Il ...E l'uomo èinfine condotto presso la casa circondariale di Sollicciano, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Incendi, arrestato l'uomo indiziato di aver appiccato il fuoco anche alla bancarella del Professore