È morto Piero Angela | l' annuncio sui social del figlio Alberto

"Buon viaggio papà". Con queste parole Alberto Angela, tramite un post sui suoi profili social, ha comunicato la morte di suo padre Piero, noto giornalista divenuto divulgatore scientifico con le sue trasmissioni televisive, a cominciare da Quark, che ha portato nelle case degli italiani la scienza e la storia, raccontate con uno stile anglosassone, capace di coinvolgere il pubblico. Da inviato per il TG a divulgatore scientifico Piero Angela, nato a Torino nel 1928, aveva 93 anni ma è rimasto attivo fino ai suoi ultimi giorni. Solo qualche anno fa, in una intervista, rimase celebre la sua frase:"Il mio corpo è come una macchina: il motore avrà anche 80.000 chilometri, ma il guidatore ha solo 45 anni." La sua vita è stata dedicata al giornalismo, prima come corrispondente RAI da ...

