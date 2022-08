È morto Piero Angela, il patriarca della divulgazione italiana (Di sabato 13 agosto 2022) E’ morto a 93 anni Piero Angela, il patriarca della divulgazione italiana. “Buon viaggio papà”, ha scritto Alberto Angela sui suoi profili social annunciando la scomparsa del padre. Nato a Torino nel 1928, Piero Angela aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e conduttore del tg. La sua grande popolarità è legata ai suoi programmi di divulgazione scientifica, da Quark a Superquark per citare i più importanti, con i quali ha fondato per la televisione italiana una solida tradizione documentaristica. Piero Angela ha scritto anche diversi libri, sempre di carattere divulgativo: Nel cosmo alla ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022) E’a 93 anni, il. “Buon viaggio papà”, ha scritto Albertosui suoi profili social annunciando la scomparsa del padre. Nato a Torino nel 1928,aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai come cronista radiofonico, divenendo poi inviato e conduttore del tg. La sua grande popolarità è legata ai suoi programmi discientifica, da Quark a Superquark per citare i più importanti, con i quali ha fondato per la televisioneuna solida tradizione documentaristica.ha scritto anche diversi libri, sempre di carattere divulgativo: Nel cosmo alla ...

