E’ morto Piero Angela: addio al papà di Superquark decano dei conduttori tv (Di sabato 13 agosto 2022) E’ morto Piero Angela, l’inventore della serie Quark. A dare la notizia della morte del noto giornalista, nato a Torino il 22 dicembre del 1928, è stato il figlio Alberto con un tweet: “Buon viaggio papà”. Divulgatore scientifico, conduttore, scrittore oltre che giornalista, Piero Angela ha rivoluzionato il modo di raccontare la scienza e la storia. Apprezzato e benvoluto dal pubblico Piero Angela è stato capace di dare vita a due programmi televisivi, nel 1981 Quark prima e nel 1995 Superquark. Veri e propri viaggi attraverso la conoscenza, con documentari e servizi. Programmi celebri che sono culminati poi nel 2000 con un ulteriore successo, stavolta firmato Piero e Alberto Angela, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 13 agosto 2022) E’, l’inventore della serie Quark. A dare la notizia della morte del noto giornalista, nato a Torino il 22 dicembre del 1928, è stato il figlio Alberto con un tweet: “Buon viaggio”. Divulgatore scientifico, conduttore, scrittore oltre che giornalista,ha rivoluzionato il modo di raccontare la scienza e la storia. Apprezzato e benvoluto dal pubblicoè stato capace di dare vita a due programmi televisivi, nel 1981 Quark prima e nel 1995. Veri e propri viaggi attraverso la conoscenza, con documentari e servizi. Programmi celebri che sono culminati poi nel 2000 con un ulteriore successo, stavolta firmatoe Alberto, ...

rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - repubblica : E' morto Piero Angela. Il figlio Alberto: 'Buon viaggio papa''. Il grande divulgatore scientifico aveva 93 anni - Agenzia_Ansa : FLASH| E' morto Piero Angela #ANSA - shadesofamnesia : RT @evastravy: un pezzo di storia è morto insieme a piero angela per me, a pezzi dopo questa notizia - vojdcesaree : RT @spiderdanpo: Piero Angela non è morto. Piero Angela ha visto l’andazzo generale ed ha deciso di andare via. Un immortale non può morire… -